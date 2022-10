Nach den Plänen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sollen nur zwei Atomkraftwerke am Netz bleiben; das AKW in Lingen im Emsland soll abgeschaltet werden. Spahn sagte der »Neuen Osnabrücker Zeitung«: »Strom ist teuer, weil er knapp geworden ist. Daher ist es ein schwerer Fehler, dass die Ampel-Regierung nicht alle drei Kernkraftwerke für weitere zwei Jahre am Netz lässt.« Stattdessen müssten in Deutschland und Europa noch mehr Kohlekraftwerke wieder ans Netz. Der CDU-Politiker forderte: »Auch das Kernkraftwerk Lingen muss am Netz bleiben, fürs Klima und Energiesicherheit.«