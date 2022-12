Aber was passiert, wenn sie erfolgreich sind? Wenn Aliens die Welt kontaktieren, wer entscheidet, was als Nächstes zu tun ist? Ein internationales Forschungsteam an der University of St. Andrews in Schottland soll genau diese Fragen beantworten. »Wir können es uns nicht leisten, schlecht vorbereitet zu sein auf ein Ereignis, das jederzeit eintreten könnte«, sagte Koordinator John Elliott dem »Guardian« .