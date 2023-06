Tödlicher Drogenkonsum »Dass schon eine Tablette zu einer tödlichen Überdosis führt, haben wir noch nicht erlebt«

In Mecklenburg-Vorpommern ist eine 13-Jährige gestorben, nachdem sie Ecstasy genommen hat. Ein weiteres Mädchen liegt im Krankenhaus. Was die Pille so gefährlich machte.