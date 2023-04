Vermutlich auf dem Schlachtfeld verstümmelt Forschende finden Details zu grausamen Kriegstrophäen des Alten Ägypten

Erst 2011 stieß ein Grabungsteam in der ehemaligen Hyksos-Hauptstadt Avaris/Tell el-Dab’a auf zwölf abgetrennte rechte Hände, heißt es in einer Mitteilung . Mit weit gespreizten Fingern und meist mit der Handfläche nach unten wurden sie vergraben. Details fehlten jedoch auch weiter: Wie die Menschen verstümmelt wurden, wie mit den Händen anschließend umgegangen wurde, all das blieb demnach unklar.