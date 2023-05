Die Wissenschaftler fanden auch heraus, dass bestimmte Bereiche des Unterarmes mit einzelnen Teilen der Phantomhand verknüpft sind. So lösten Berührungen an bestimmten Stellen zum Beispiel vermeintliche Empfindungen im Daumen oder dem Zeigefinger aus. Wer was wo spürte, unterschied sich von Proband zu Proband.

Das Forschungsteam ist längst nicht das einzige, das an verbesserten Prothesen arbeitet. Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge haben etwa eine künstliche Handfläche entwickelt, die Berührungen fast so exakt registrieren soll wie der menschliche Körper. Zudem entwickeln Teams Prothesen aus dem 3D-Drucker, die sich individuell anpassen lassen sollen.