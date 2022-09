Außerdem empfehle ich Ihnen:

Am Donnerstag gab die Europäische Arzneimittelagentur (Ema) die an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe von Pfizer und Moderna frei. Meine Kollegin Julia Merlot beschreibt, wer sich am besten schnell boostern lassen sollte und wer noch abwarten kann.

Wie gesund ist Hafermilch? Der Hafer-Cappuccino setzt sich immer mehr durch. Doch nicht alle Pflanzendrinks sind so gesund wie ihr Ruf. Worauf man achten sollte – und warum Eltern von Kleinkindern das Glas Milch nicht ersetzen sollten.

Geld verbrennen mit Verbrennern: Das Firmenautoprivileg ist eine teure Subvention für Besserverdiener. Der Staat verspielt damit eine Chance, dem Klimaziel näherzukommen. Dabei fordern viele Unternehmen schon lange eine ökologische Reform.

Als die Ursaurier zu Vegetariern wurden: Sie stellten ihre Ernährung um, gruben weitverzweigte Höhlen, experimentierten mit zweibeinigem Gang: Forscher in Thüringen ergründen anhand von Fossilien, wie Landechsen den uns bekannten Dinos den Weg ebneten .

Woran erkennt man gefälschte Fotos? Reflektionen, Schatten, Bildumrisse – im »American Scientist« gibt es einen guten Überblick, wie man sich der Echtheit von Bildern im Netz vergewissern kann.

Kampf gegen die Klimakrise: Noch nie wurde so viel über Klimaschutz diskutiert, gleichzeitig werden Kohlekraftwerke wieder hochgefahren. Die Transformationsforscherin Maja Göpel spricht darüber , was in Deutschland falsch läuft – und wie wir umdenken können.

Warum fast jeder vierte Tesla von den deutschen Straßen verschwunden ist: Der Staat fördert Elektroautos üppig – und auf fragwürdige Weise: Viele Käufer kassieren die Prämie und stoßen die Wagen mit hohem Gewinn rasch wieder ab, oft ins Ausland.

Notizen eines Henkers: Ein Historiker aus Thüringen hat das Geschäftsbuch eines Scharfrichters aus dem 17. und 18. Jahrhundert aufgetan . Es liefert einzigartige Einblicke in das Berufs- und Familienleben eines amtlich bestellten Totmachers.

Erste indigene Frau fliegt ins Weltall: Die neue Crew startet im Herbst zur Weltraumstation ISS. Mit an Bord: Kommandantin Nicole Aunapu Mann. »Es ist wichtig, dass wir unsere Vielfalt zelebrieren«, sagte Mann – das müsse man vor allem Jüngeren zeigen.