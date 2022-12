»In der Region ist eigentlich immer Sturm«

Wenn die Wellen nur einen Meter hoch sind, fällt demnach schon eine drei Meter hohe Welle in diese Kategorie, weil sie so viel größer ist als die anderen. »Gefährlich wäre sie allerdings kaum«, sagt Hoffmann. Anders ist es, wenn die Wellen ohnehin schon höher schlagen, etwa bei einem Sturm. Auch die »Viking Polaris« soll durch ein Unwetter gefahren sein, als sie die Welle traf. Rund um die Antarktis herrschen starke Westwinde. »In der Region ist eigentlich immer Sturm«, so Hoffmann. Das Schiff ist noch ganz neu – erst in diesem Jahr wurde es fertig gebaut. Es bietet Platz für 378 Gäste und 256 Crewmitglieder.