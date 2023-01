Auf einer etwa 15 Quadratmeter großen Fläche in dem Graben lagen die meist kopflosen Skelette. Nur bei einem war der Schädel dabei, das Skelett gehört zu einem Kleinkind. Wo die übrigen Schädel geblieben sind, weiß niemand.

Dass Menschen in der Jungsteinzeit aus heutiger Sicht makabre Begräbnisriten pflegten, ist lange bekannt. Mit großem Aufwand bearbeiteten unsere Vorfahren die Knochen von Toten. Sie zerhackten, zermahlten oder verkohlten menschlichen Überreste, ehe sie diese endgültig verscharrten. Nicht selten landeten Skelette auch in Gräben steinzeitlicher Siedlungen. Doch ohne Kopf, wie in Vráble? Das ist in diese Dimension bisher einzigartig.