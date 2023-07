Phoenix, im Wüstenstaat Arizona in den USA. Hier ist der Kampf gegen die Hitze besonders hart, gerade für Menschen ohne Dach über dem Kopf. Und auch diejenigen von ihnen, die schon länger hier leben, sind die aktuellen Temperarturen extrem.

Kevin Hendershot, Obdachloser in Phoenix:

»Ich habe mich nicht an die Hitze in Arizona gewöhnt. Ich bin hier seit zwölf Jahren und habe so etwas noch nicht erlebt – es ist heiß.«

Phoenix hat gerade zwei Wochen am Stück mit mindestens 110 Grad Fahrenheit, also 110 Grad Fahrenheit, das sind umgerechnet 43 Grad Celcius, Celsius, hinter sich. Deshalb ist die Arbeit von Circle the City gerade besonders wichtig. Die Organisation kümmert sich um Obdachlose, bietet ihnen gerade bei den hohen Temperaturen medizinische Versorgung – oder einfach eine Abkühlung.

Arta Brench, Obdachloser in Phoenix:

»Ich komme hier nur gelegentlich hin, aber habe mich entschieden, mir ein Tuch zu holen und es nass zu machen und mich damit zu bedecken, weil es einfach zu heiß war. Und dann sollte man nicht versuchen, hart zu sein.«

Circle the City hat feste Einrichtungen in der Stadt, ist aber auch mobil unterwegs – dort, wo Hilfe gebraucht wird.

Mark Bueno, Circle the City:

»Es gibt fast 1000 Menschen, die hier in der Gegend leben und sonst zu keinem Arzt gehen, die keine medizinische Versorgung erhalten würden – außer in einem Krankenhaus. Mir bedeutete es viel, mich um diese Menschen zu kümmern.«

Das offensichtlichste Problem für Obdachlose ist die Gefahr, zu dehydrieren. Aber daraus ergeben sich noch andere Risiken.

Kevin Hendershot, Obdachlosesr in Phoenix:

»Als es im Juni zum ersten Mal richtig heiß wurde, bin ich hydriert geblieben und wusste, was ich machen musste, aber das war nicht genug. Jedes Mal, wenn ich eine Flasche Wasser oder Gatorade getrunken habe, habe ich mehr Durst bekommen und bin irgendwann einfach umgekippt . Ich bin letztlich auf hartem Asphalt eingeschlafen und hatte auf meiner ganzen linken Seite Verbrennungen dritten Grades. Das hat mir die Augen geöffnet.«

Auch jetzt registriert Circle the City viele Fälle Dehydrierung und Verbrennungen. Und das dürfte in den nächsten Tagen nicht weniger werden.

Mark Bueno, Circle the City:

»Ich erwarte, dass es nächste Woche noch deutlich schlimmer wird. Die Temperaturen steigen, wir nähern uns 48, 49 Grad an. Das wird zu vielen Komplikationen bei unseren Patienten hier draußen führen.«

In der kommenden Woche steht ein neuer Hitzerekord an: Dann wird Phoenix voraussichtlich den 18. Tag in Folge Temperaturen über 43 Grad erleben. Das gab es zuletzt im Juni 1994.