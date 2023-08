Der Raketenschutzschirm soll an drei Standorten über Deutschland gespannt werden: in Schleswig-Holstein, Bayern und bei Berlin. So soll das System zuerst ab 2025 auf dem Fliegerhorst Holzdorf/Schönewalde an der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg einsatzfähig sein.

Was kann Arrow 3?

Unter anderem ihre Reichweite macht die dritte Generation des Pfeils, was Arrow übersetzt bedeutet, so besonders . An die 2400 Kilometer weit und bis zu mehr als 100 Kilometer hoch soll sie fliegen können. Selbst feindliche Langstreckenraketen im Weltraum können dadurch abgewehrt werden.

Wegen der hohen Reichweite der Abwehrraketen ist der Schutz deutscher Städte unabhängig vom jeweiligen Standort des Systems.