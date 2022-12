Artenschutz in Südamerika Im Revier des Bogenstirn-Hammerhais

Ein Strand auf der Galápagos-Insel San Cristóbal. Hier im seichten Wasser verstecken sich in der Dunkelheit junge Bogenstirn-Hammerhaie. Ein Team von Wissenschaftlern fängt sie ein, wir sind dabei. Die Forscher untersuchen die Haie, um deren Überleben zu sichern. Denn: der Bogenstirn-Hammerhai ist vom Aussterben bedroht.

Die Wissenschaftler vermessen die noch jungen Hammerhaie, nehmen Blut- und Kotproben, um ihre Nahrungsquellen zu bestimmen. All das muss schnell gehen. Wenn der kleine Hai länger als zwei Minuten nicht im Wasser ist, erstickt er. Bogenstirn-Hammerhaie sind wichtig für das regionale Ökosystem. Mit ihrem Jagdverhalten sorgen sie für ein natürliches Gleichgewicht, erzählt uns die US-amerikanische Biologin Savannah Ryburn.

Savannah Ryburn, Biologin: »Sie wenden nicht zu viel Energie für die Jagd auf, das ist für sie nicht vorteilhaft. Sie ziehen es vor, eine schnelle Mahlzeit zu sich zu nehmen. Sie erlegen etwa ein Tier, das in Schwierigkeiten ist oder sich in einem schlechten Gesundheitszustand befindet. Das wiederum trägt zur Langlebigkeit vieler Populationen bei. So wachsen gesündere Generationen von Fischen und Krustentieren heran.«

Da ihre Nahrungsgrundlage aber schrumpft, sterben die Haie immer häufiger an Hunger. Ryburn versucht das Verhalten der noch nicht gut erforschten Tiere zu verstehen, um sie besser schützen zu können. Die gesamten Galápagos-Inseln sind ein Meeresschutzgebiet, ein letztes Refugium der Bogenstirn-Hammerhaie. Aber immer wieder wandern Exemplare auch aus dem Gebiet hinaus und geraten vor der Küste Ecuadors in Gefahr.

Savannah Ryburn, Biologin: »Eine große Bedrohung für die Hammerhaie ist die Fischerei. Sie werden größtenteils als Beifang in Fischernetzen und Langleinen gefangen. Und es gibt eine spezialisierte Haifischfangindustrie. Deshalb ist diese Art nun vom Aussterben bedroht. Wir müssen klarere Vorschriften erlassen. Es reicht nicht, nur pauschal Meeresschutzgebiete auszuweisen. Sonst riskieren wir, sie als Art zu verlieren.«

Um illegale Fischerei in den Schutzgebieten zu verhindern, müsse man die Überwachung mit Patrouillen verbessern, so Ryburn.

Doch nicht nur hier auf den Inseln, auch tief im Landesinneren Südamerikas sind Tierarten vom Aussterben bedroht.

Nach drei Tagen Anreise über schlammige Pisten und durch Flüsse gelangen wir mit dem Forschungsteam zusammen im Boot auf den Salvador-See, einen Altarm des Manu-Flusses. Hier leben noch Exemplare des Riesenotters. Er gehört zu den seltensten Säugetieren der Welt und gilt als stark gefährdet. Hauke Hoops forscht für die Zoologische Gesellschaft Frankfurt seit vielen Jahren in Peru. Von einer schwimmenden Plattform aus beobachtet er die Tiere im Regenwald.

Hauke Hoops, Biologe: »Die können wir am besten finden, wenn wir sie morgens früh oder abends spät in diesem Altarm beim Jagen versuchen zu finden. Die jagen in einer Gruppe Fische. Und sobald man sie dann gefunden hat, können wir sie dokumentieren und individuell erkennen.«

In 17 Altarmen des Amazonas haben die Forscher das Tier gesichtet. Bei der Wiedererkennung helfen ihnen Flecken an der Kehle der Otter, jedes einzelne ist damit gut identifizierbar. Diese seltenen Nahaufnahmen wurden von Forschern in den letzten Jahren gemacht. Einen Meter über dem Wasser baut der Riesenotter seine Nester. In diesem Jahr wurden hier 57 Exemplare des Tieres gefunden – auf einem Gebiet, das etwa so groß ist wie Thüringen.

Hauke Hoops, Biologe: »Der Riesenotter ist eine Indikatorart. Er zeigt an, dass dieses Ökosystem sich noch in einem natürlichen Gleichgewicht befindet. Weil der Riesenotter unheimlich viel Fisch pro Tag braucht, vier Kilo pro Individuum in etwa. Und dieser Fischreichtum ist wiederum ein Anzeiger, dass dieses natürliche Gleichgewicht noch besteht. Denn nicht nur der Riesenotter ernährt sich von Fischen, sondern auch Kaimane oder viele verschiedene Vögel, die man hier findet.«

Doch der Otter bleibt in Gefahr: Die Abholzung des Regenwalds und die Verschmutzung der Flüsse etwa durch Goldabbau bedrohen der Fortbestand der Population. Und auch die stetige Anwesenheit von Rangern und Touristen trägt dazu bei, dass der Riesenotter sich nicht mehr ungestört ausbreiten kann und seinen Lebensraum verliert.