»Bis heute wurden nur etwa 25 Asteroiden entdeckt, deren Umlaufbahnen vollständig innerhalb der Erdumlaufbahn liegen, da es schwierig ist, sie in der Nähe der grellen Sonne zu beobachten«, sagt Sheppard in einer Mitteilung . Der Asteroid 2022 AP7 ist der größte seiner Art, der in den vergangenen acht Jahren entdeckt worden ist. Er misst etwa 1,5 Kilometer im Durchmesser und nähert sich der Erde aktuell auf etwa sieben Millionen Kilometer – das ist deutlich weiter weg als der Mond, aber im kosmischen Maßstab noch immer unangenehm nahe.

»Geringe Wahrscheinlichkeit für Aufprall in absehbarer Zeit«

Nachdem der Asteroid im Januar entdeckt worden war, richteten auch andere Observatorien ihren Blick auf seine Umlaufbahn. Zudem entdeckten ihn Astronomen nachträglich auf älteren Bildern und konnten so seinen Weg durchs All rekonstruieren. Ergebnis: In diesem Jahrhundert dürfte der Asteroid der Erde noch nicht gefährlich nahe kommen. »Es besteht nur eine äußerst geringe Wahrscheinlichkeit eines Aufpralls in absehbarer Zeit«, sagt Astronomin Tracy Becker vom Southwest Research Institute im US-Bundesstaat Texas, die nicht an der Studie beteiligt war, laut der »New York Times« ,