»Es war eine Überraschung, plötzlich eine neue Population von Strukturen zu finden, die in Richtung des Schwarzen Lochs zu weisen scheinen«, sagt Farhad Yusef-Zadeh von der Northwestern University in Evanston, Illinois. US-amerikanische Astrophysiker haben im Zentrum der Milchstraße Hunderte Filamente entdeckt, die zuvor unbekannt waren. Die Studie erschien nun in der Fachzeitschrift »The Astrophysical Journal Letters«.