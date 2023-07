Modernisierer und Heilsbringer in schweren Zeiten

Prinz Otto von Bayern aus dem Hause Wittelsbach regierte als König von Griechenland von 1832 bis 1862. Seine Krone und das Zepter wurden nach Angaben des Kulturministeriums von der berühmten Pariser Goldschmiede Fossin et Fils hergestellt. Die Insignien waren 1835 von Ottos Vater Ludwig von Bayern in Auftrag gegeben worden. Obwohl sie zur Krönung des jungen Königs im Jahr 1835 nicht rechtzeitig ankamen, wurde Otto von den Griechen sehr verehrt; er galt ihnen als Modernisierer und Heilsbringer in schweren Zeiten.