Doch so plump Putins Bomben-Propaganda daherkommt, so ernst ist die Lage: Seit Hiroshima und Nagasaki 1945 wurden Atomwaffen nicht mehr in einem Krieg eingesetzt, doch seit die russische Invasion in der Ukraine nicht nur ins Stocken gekommen, sondern sogar zurückgeschlagen wurde, wächst die Sorge, dass der Kreml seinen atomaren Drohungen Taten folgen lässt.