Als »Babysprache«, auch »Baby Talk« und »Motherese« genannt, wird die typische Art und Weise bezeichnet, in der Menschen oftmals mit einem Baby oder kleinen Kind reden. Die besondere Art zu sprechen kann Studien zufolge unter anderem beim Spracherwerb helfen. Bei Tieren gebe es nur sehr wenige Belege für ein ähnliches Verhalten, schreiben die Forscherinnen und Forscher, die in den USA, Italien, Großbritannien und Dänemark arbeiten, in »PNAS«.