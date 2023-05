in der britischen Science-Fiction-Serie »Doctor Who« gibt es eine Szene , in welcher der durch Zeit und Weltraum reisende Doctor Who der britischen Premierministerin erklärt, was auf die Erdbewohner zukommen wird: Es gebe Tausende von Alien-Arten dort draußen, sagt er, während die beiden in den Nachthimmel gucken – und die Menschen zögen Aufmerksamkeit auf sich. Jeden Tag schickten sie Sonden los, Nachrichten und Signale. »Dieser Planet macht so viel Krach«, sagt Doctor Who der zunehmend entsetzt blickenden Premierministerin. »Man wird auf Sie aufmerksam. Immer mehr. Daran sollten Sie sich gewöhnen.«

Diese Science-Fiction-Warnung nehmen inzwischen auch Wissenschaftler ernst. Für seine Gänsehaut-Geschichte »Wir Aliens« hat mein Kollege Olaf Stampf mit der österreichischen Astronomin Lisa Kaltenegger gesprochen, die an der amerikanischen Cornell University in Ithaca lehrt und das Carl Sagan Institute leitet. Zusammen mit ihrer amerikanischen Kollegin Jackie Faherty geht sie der brisanten Frage nach: Von welchen fernen Planeten aus lässt sich erkennen, dass es auf der Erde Leben gibt?

Himmelsforscher gehen inzwischen davon aus, dass jeder vierte Stern der Milchstraße einen erdähnlichen Planeten besitzt – und dieser unter Umständen außerirdische Organismen. Kaltenegger und Faherty nutzten den Datenschatz des europäischen Forschungssatelliten »Gaia«, der mit höchster Genauigkeit Position und Bewegung von mehr als einer Milliarde Sterne der Milchstraße vermisst. Im Umkreis von 100 Lichtjahren sind sie auf 46 Nachbarsonnen gestoßen, von deren Planeten aus irdisches Leben entdeckt werden könnte.