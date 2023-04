Die Website Artnet berichtet nun , dass die Büste am 21. Mai aus der Ausstellung ausscheidet und wieder nach Deutschland gebracht werden soll. »Nach seiner Rückkehr wird das Porträt entweder an seinem ursprünglichen Standort im Pompejanum in Aschaffenburg oder in der Münchner Glyptothek zusammen mit dem Rest der Sammlung Ludwigs I. ausgestellt«, zitiert Artnet einen Sprecher des Museums.