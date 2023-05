Mehrjähriges La-Niña-Ereignis Australische Buschfeuer haben womöglich das Weltklima beeinflusst

Über ein schwimmendes Krankenhaus wurden Menschen zur Zeit des Jahreswechsels 2019/2020 an Küstenorten in Australien versorgt. Der Landweg war nicht zugänglich, Buschbrände hatten die Orte eingekesselt. Viele Menschen verloren ihr Leben in den Flammen, etliche ihr Zuhause. Und: Die verheerenden Brände, die im Oktober 2019 ungewöhnlich früh für die Saison begannen, hatten wahrscheinlich auch globale Auswirkungen, wie nun eine Studie in der Fachzeitschrift »Science Advances« zeigt. Tausende Kilometer entfernt kühlte sich in Folge der Buschbrände der Ozean ab und führte schließlich dazu, dass der tropische Pazifik in ein seltenes mehrjähriges La-Niña-Ereignis geriet, das sich erst vor Kurzem auflöste.