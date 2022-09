»Surreale Szenen« Rätselhafte Massenstrandung von Walen in Tasmanien

Es ist ein trauriges Bild: Hunderte Wale sind in der Nähe der flachen Macquarie-Bucht in Tasmanien gestrandet – genau zwei Jahre nach der bislang größten bekannten Massenstrandung von Grindwalen in Australien. Insgesamt seien am Mittwoch etwa 230 Tiere im Westen von Tasmanien entdeckt worden, teilte die tasmanische Behörde für natürliche Ressourcen mit. Etwa die Hälfte von ihnen sei zunächst noch am Leben gewesen. Es handele sich offenbar erneut um Grindwale, sagte Karen Stockin, eine Expertin für Wal- und Delfinstrandungen von der neuseeländischen Massey University.