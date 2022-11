»Wir hüpfen vor Freude« Tierschützer entdecken seltene Bürstenschwanz-Felskängurus

Während der verheerenden Buschbrände in Australien Ende 2019 und 2020 gerieten die Felskängurus in die Schlagzeilen, weil ihr natürlicher Lebensraum zerstört wurde. Die Tiere überlebten zwar oft das Feuer, ihnen fehlte dann aber Nahrung. Die Regierung in New South Wales ließ damals Tausenden Kilo Gemüse aus Hubschraubern abwerfen.