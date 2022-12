Durch die riesige Empfangsfläche lassen sich kosmische Strukturen kartieren wie unsere Milchstraße, aber auch die ersten Galaxien des Universums, hoffen Astronominnen und Astronomen. Das SKA soll 50 Mal empfindlicher sein als bisherige Radioteleskope und 10.000 Mal schneller messen. Dadurch wird das SKA tiefer in das Universum schauen können.

Ein Teil der Anlage wird in Südafrika stehen, der andere in Australien. Das Hauptquartier wird in Großbritannien eingerichtet. Das SKA gilt als Supermaschine, die sich einreiht in bahnbrechende naturwissenschaftliche Anlagen wie den Teilchenbeschleuniger LHC am Europäischen Kernforschungszentrum Cern. Im Jahr 2028 soll das größte Radioteleskop der Welt fertig sein.