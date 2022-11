Ein Baby groß wie ein Reiskorn

Seit 2018 ist das Genom des Tasmanischen Tigers entschlüsselt. »Aus einem toten Exemplar können wir noch kein Leben erschaffen. Wir müssen immer mit etwas Lebendigem beginnen«, erklärt Pask. Das Forschungsteam suchte deshalb nach dem nächsten lebenden Verwandten des ausgestorbenen Tieres, ihre Wahl fiel auf die Dickschwänzige Schmalfußbeutelmaus, die nur in Australien vorkommt.

Die Idee: Die DNA der Maus wird so lange verändert, bis sie dem Erbcode des Tasmanischen Tigers entspricht. »Wir bauen im Wesentlichen unser Maus-Genom in einer lebenden Zelle in einen Beutelwolf-Code um«, sagt Pask. Ist das Team erfolgreich, könnte mit Klon-Technologie ein ganzer Beutelwolf-Embryo geschaffen werden, der dann von der nur etwa elf Zentimeter großen Schmalfußbeutelmaus ausgetragen würde.