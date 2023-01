Das Fachteam, das den Flugsaurier unter Federführung der Universität Portsmouth untersucht hat, hält insbesondere die Form der Zähne für bemerkenswert. »Einige haben einen Haken am Ende, was so zuvor noch nie bei einem Pterosaurier gesehen wurde«, erklärte Hauptautor David Martill. Die Haken habe das Tier vermutlich benutzt, um winzige Krabben zu fangen.

Außergewöhnliche Ernährungsweise

Der Pterosaurier lebte wohl vor rund 154 Millionen Jahren in der damaligen flachen Lagunenlandschaft der Region im heutigen Oberfranken. Die Zähne lassen auf eine für Flugsaurier außergewöhnliche Ernährungsweise schließen: Balaenognathus maeuseri nutzte wohl seinen löffelförmigen Schnabel, um Wasser einzusaugen. Durch die Zähne presste er dann überschüssige Flüssigkeit wieder raus, wobei Garnelen und Ruderfußkrebse in seinem Maul hängen blieben.