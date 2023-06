Studie des Umweltbundesamts Berlin droht Trinkwasserknappheit

Bis zu 75 Prozent weniger Wasser könnte die Spree in Sommermonaten führen, zeigt eine Untersuchung. Das Wasser könnte in etlichen Regionen an dem Fluss knapp werden. Ein Grund: das Ende des Kohleabbaus in der Lausitz.