Millionen Jahre alt, sehr groß und mit mehreren Pollenkörnern: Eine außergewöhnliche Blüte in Bernstein ist von zwei Wissenschaftlerinnen neu analysiert worden. Es handle sich um die größte je in Bernstein entdeckte Blüte, berichten Eva-Maria Sadowski vom Museum für Naturkunde Berlin und Christa-Charlotte Hofmann von der Universität Wien im Fachblatt »Scientific Reports«. Sie hat demnach einen Durchmesser von 28 Millimetern und ist damit dreimal so groß wie die meisten in Bernstein eingeschlossenen Blüten.