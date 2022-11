»Ein archäologischer Fundkomplex ist in dieser Reichhaltigkeit und Vielfalt in einer durch die Bautätigkeit geprägten Stadt wie Berlin äußerst selten«, sagt Kultursenator Klaus Lederer (Linke), wie AFP zitiert. Die Funde vertieften das Wissen über die Alltagskultur der Berlinerinnen und Berliner im 15. Jahrhundert. Es seien noch weitere spannende Befunde und Funde in der »derzeit größten innerstädtischen Flächengrabung in Deutschland« zu erwarten.