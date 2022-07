Vollbrecht war kürzlich als Co-Autorin eines Gastbeitrags in der »Welt« aufgefallen, in dem es unter dem Titel »Wie ARD und ZDF unsere Kinder indoktrinieren« um eine »bedrohliche Agenda« des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die »Fehlinformation der ›Vielgeschlechtlichkeit‹« ging. Ein Beitrag, der Empörung ausgelöst hatte. Und in dessen Nachwehen die LGBTIQ+-Jobmesse »Sticks&Stones« die jahrelange Zusammenarbeit mit dem Springer-Verlag aufkündigte – was wiederum den Springer-Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner zu einer Stellungnahme veranlasste, der Beitrag sei intolerant, herablassend und ressentimentgeladen, wissenschaftlich bestenfalls grob einseitig.