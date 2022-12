In meiner Arbeit gebe ich auch jenen Stimmen Raum, die über alternative Wege für die Friedenslösung diskutieren wollen. Auch jenen Stimmen, die davon ausgehen, bei Russlands Ukrainekrieg handele es sich um einen Stellvertreterkrieg. Stimmen, die im Osten Deutschlands besonders präsent sind. Man muss diese Meinung nicht teilen, ich persönlich teile sie auch nicht. Aber ich empfände es als fatal, wenn wir jetzt aus moralischen Gründen alle abweichlerischen Stimmen als »rechts«, »kremlnah«, »putinfreundlich« verbannen und ihnen kein Gehör schenken, nur weil wir uns selbst so besser fühlen. Diese Stimmen sind nicht einfach weg, weil wir sie ignorieren.

Ich würde so weit gehen zu behaupten, dass die Diskreditierung dieser Stimmen sie stärker und mächtiger macht. In den USA kann man beobachten, was für einen Preis für die mediale Ausblendung von konträren Haltungen eine Gesellschaft zahlen muss. Fox News und CNN bieten ihren Zuschauern ihre jeweils eigene Sicht auf die Welt. Einen Fernsehsender, der sich um Objektivität bemüht, sucht man vergebens. Auch in Polen ist eine Polarisierung zu beobachten.

Das führt dazu, dass sich Kapseln und Echokammern bilden, in denen Zuschauer einfach nur in ihren eigenen Meinungen bestätigt werden, anstatt sich mit Grautönen, Widersprüchen und blinden Flecken der eigenen Weltwahrnehmung auseinanderzusetzen.

Das Schöne an der Demokratie – im Vergleich zu Russland – ist ja, dass wir die Chance haben, uns über die Wirklichkeit in ihrer vollen Komplexität auszutauschen. Das ist dann echte Demokratie und nicht nur Demokratiesimulation.