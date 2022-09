Er ist als einer der hellsten Sterne am Nachthimmel zu beobachten – der rote Riesenstern Beteigeuze. Astrophysiker der Friedrich-Schiller-Universität (FSU) Jena haben gemeinsam mit Fachleuten anderer Länder herausgefunden, dass Beteigeuze Beobachtern auf der Erde vor 2000 Jahren noch gelb-orange erschien. Den Wissenschaftlern sei es gelungen, den Farbwechsel zeitlich genau einzuordnen, teilte die FSU am Montag mit. Über ihre Ergebnisse berichten die Wissenschaftler im Fachblatt »Monthly Notices of the Royal Astronomical Society« .