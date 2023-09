Beziehungsmuster Gegensätze ziehen sich doch nicht an

In nur drei Merkmalen des britischen Datensatzes fanden die Forschenden einen negativen, schwachen Zusammenhang. Beim Chronotyp (also der Frage, ob man Lerche oder Eule ist), bei der Neigung zur Sorge und bei Hörschwierigkeiten galt also tatsächlich: Gegensätze ziehen sich (ein bisschen) an.

Muster bei gleichgeschlechtlichen Paaren wohl anders

»Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass selbst in Situationen, in denen wir scheinbar eine Wahl über unsere Beziehungen haben, möglicherweise Mechanismen hinter den Kulissen ablaufen, die uns nicht vollständig bewusst sind«, sagt Horwitz. Demnach könnten sich Paare in vielen Merkmalen ähnlich sein, weil sie in der gleichen Gegend aufwachsen oder sie sich zu Menschen hingezogen fühlen, die ihnen ähnlich sind. Manche würden sich auch umso ähnlicher, je länger sie zusammen sind.