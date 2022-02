Mauerbau zwischen Polen und Belarus »Niemand wird den Fischotter daran hindern, über die Grenze zu schwimmen«

Umweltschützer befürchten verheerende Folgen für die Tierwelt, wenn demnächst eine Stahlkonstruktion den Białowieża-Forst in Polen und Belarus durchtrennt. Ist der letzte Urwald Europas in Gefahr? Fragen an einen Experten.