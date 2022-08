Die Teppiche wachsen an Stellen, wo es viele Nährstoffe gibt und wo das Wasser warm ist, schreibt die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg in einer Mitteilung. Die Schussenmündung bei Langenargen ist demnach gerade betroffen: Strömungen und Wind könnten das nährstoffreiche Wasser in der Mündung verteilen, zudem sei das Wasser relativ flach und könne sich entsprechend schnell erwärmen. Der Nährstoffgehalt im Mündungsbereich der Schussen sei auch durch Landwirtschaft und Abwasser so hoch, wodurch das Wachstum der Algen gefördert werde. In Eriskirch und in geschützten Hafenanlagen wurden ebenfalls schon in den vergangenen Tagen grüne Flächen im Wasser beobachtet.