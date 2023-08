Die genaue Zahl will die Regierung in den nächsten Tagen veröffentlichen. Die Daten zu den abgeholzten Flächen misst das Satellitenwarnsystem Deter. Laut den vorläufigen Meldungen wurden im Juli des Vorjahres noch über 1400 Quadratkilometer Wald gerodet. In diesem Jahr waren es demnach nur noch rund 230 Quadratkilometer. Experten vergleichen diese Entwicklung bereits mit dem historischen Rückgang der Entwaldung in der ersten Amtszeit des Sozialisten Luiz Inácio Lula. Zwischen 2004 und 2012 ging die Entwaldung laut der staatlichen Beobachtungsstelle Inpe auf historisch niedrige 4500 Quadratkilometer pro Jahr zurück – weniger als die Hälfte der derzeitigen Werte.