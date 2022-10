In einem Bericht von Fachleuten des Amazonas-Netzwerks RAISG zusammen mit dem Bündnis indigener Organisationen des Amazonasbeckens Coica vom September heißt es, die Umweltzerstörung sei in Teilen des Amazonasgebiets bereits so weit fortgeschritten, dass Teile des Regenwaldes den Kipppunkt schon erreicht hätten. »Der Kipppunkt ist kein Zukunftsszenario, sondern ein Stadium, das in einigen Gebieten der Region bereits eingetreten ist«, schreiben die Autorinnen und Autoren. »In Brasilien und Bolivien konzentrieren sich 90 Prozent der gesamten Entwaldung und Degradierung. Infolgedessen findet in beiden Ländern bereits eine Savannisierung statt«.