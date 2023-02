Mit Schaufeln, Äxten oder bloßen Händen suchen Feuerwehr und Freiwillige nach Vermissten. Im Osten Brasilien laufen nach schweren Erdrutschen die Aufräumarbeiten. Schon jetzt ist klar: Mehr als 40 Menschen sind ums Leben gekommen. Gut möglich, dass die Zahl in den nächsten Tagen noch steigt.

Bianca de Jesus, Anwohnerin:

»Es ist wirklich sehr schwierig. Es ist schlimm, wir suchen nach unserer Mutter unter der Erde, ohne zu wissen, ob sie da ist oder nicht. Es ist schwierig.«

Natalia, Anwohnerin:

»Ich kannte hier viele Menschen. Ich kannte die meisten verschütteten Menschen.«

Starke Regenfälle haben an der Küste in den vergangenen Tagen für Erdrutsche und Überflutungen gesorgt. Ein großes Problem ist, dass viele Häuser zu instabil gebaut sind. An Hängen gelegen sind sie bei solchen Katastrophen dann einsturzgefährdet - oder rutschen gar ganz ab. Hinzu kommen Gefahren durch umgestürzte Bäume. Laut der brasilianischen Regierung haben fast 2500 Menschen aktuell kein Dach über dem Kopf. Dieser Mann berichtet von einem Freund, der noch vermisst wird.

Carlao, Freund eines Vermissten:

»Er kam, um seine Frau zu retten und hat es geschafft. Er hat es geschafft, seine Frau und sein Kind zu retten, aber leider hat er es selbst nicht mehr hinaus geschafft.«

Jose Wilson De Sousa, Nachbar und Freund des Vermissten:

»Wir suchen zusammen mit einem wunderbaren Team von Feuerwehrleuten nach ihm. Wir haben ihn noch nicht gefunden, aber das werden wir ganz sicher, bevor wir hier weggehen. Und es wird ihm gut gehen.«

Brasilien wurde zuletzt mehrfach von schweren Unwettern heimgesucht. Im vergangenen Jahr waren bei Überschwemmungen und Erdrutschen in der Stadt Petrópolis im Südosten Brasiliens mehr als 230 Menschen ums Leben gekommen. Extreme Wetterereignisse nehmen infolge des Klimawandels zu.

Und für die nächsten Tage sind in der Region weitere Regenfälle angesagt.