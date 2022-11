Durch die nun getroffene Entscheidung werde es möglich, in den kommenden Monaten wieder Mittel aus dem Fonds für Projekte zur Bekämpfung der Entwaldung zu verwenden, die von Staaten, Gemeinden und Organisationen der Zivilgesellschaft durchgeführt werden, schreibt die Organisation Observatório do Clima in einer Mitteilung . Auch auf Twitter teilten sie ihre Freude über das Ergebnis: »In einer weiteren historischen Entscheidung für den Klimaschutz und gegen den vom Bolsonaro-Regime vorangetriebenen Umweltabbau verurteilte die @STF_oficial am Donnerstag (3/11) die Bundesregierung, den seit 2019 gestoppten Amazonas-Fonds wieder zu aktivieren.«