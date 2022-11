Im Vorfeld des G20-Gipfels Regenwaldstaaten wollen künftig enger zusammenarbeiten

Brasilien wolle sich dafür einsetzen, dass alle neun Länder des Amazonasbeckens sich dem Vorhaben anschließen, sagte Izabella Teixeira, die Umweltberaterin des neugewählten brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, wie Reuters berichtet. »Ohne den Schutz des Amazonas kann es keinen sicheren Klimaschutz geben«, sagte Teixeira auf der Uno-Klimakonferenz COP27 in Ägypten. Der G20-Gipfel beginnt am Dienstag in Indonesien.