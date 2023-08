Das hilft gegen müde Computer-Augen

Das heißt nicht, dass die Arbeit am Computer die Augen nicht belastet. Das Problem ist jedoch nicht das blaue Licht. Wer lange Zeit in die gleiche Richtung oder Entfernung schaut, blinzelt häufig weniger, die Augen trocknen aus, so Bach. Wer lange am Bildschirm arbeitet, sollte deshalb mindestens einmal pro Stunde fünf Minuten in die Ferne schauen oder alle halbe Stunde aufstehen und sich bewegen.