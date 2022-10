»British Journal for Sports Medicine« Britischer Wissenschaftler soll in mehreren Artikeln plagiiert haben

Insgesamt habe McCrory rund 164 Artikel verfasst, die in Zeitschriften des »British Medical Journal« veröffentlicht wurden, 40 davon mit Co-Autoren, heißt es weiter. Zu Artikeln, in denen der ehemalige Chefredakteur als einer von mehreren Autoren mitgewirkt hat, seien keine Beschwerden eingegangen.

In seiner Forschung beschäftigte sich McCrory etwa mit der Frage, ob Kopfbälle im Fußball Gehirnerschütterungen auslösen können. Derzeit arbeitet er für das Florey Institute of Neuroscience and Mental Health der University of Melbourne in Australien.