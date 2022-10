Seit 2007 stillgelegtes Kernkraftwerk Betreiber meldet Schaden an einer Abflussleitung im Atomkraftwerk Brunsbüttel

Bei Spülmaßnahmen an einer Abflussleitung im Kernkraftwerk Brunsbüttel in Schleswig-Holstein ist am 28. September ein Leck aufgetreten, wie das Energieministerium und die Betreiberfirma Vattenfall mitteilten. Es sei »beim Spülen eines Filtrierbehälters, der vollständig geleert werden sollte, ein Schaden an der Anschlussschweißnaht der Spülarmatur festgestellt worden«, schreibt Vattenfall.