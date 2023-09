Lederschildkröten – benannt nach ihrer dicken lederartigen Haut – sind laut WWF die größte Meeresschildkröten-Art. Sie sind kosmopolitische Tiere – das heißt, sie kommen mit verschiedenen Bedingungen zurecht. So leben die Tiere etwa in den Tropen, aber auch in kälteren Gewässern.

Weil einige Tiere mit Sendern ausgestattet sind, ist bekannt, dass Lederschildkröten regelmäßig Tausende Kilometer zurücklegen. In der Nordsee sind sie aber eher selten zu finden.