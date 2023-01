Bulgarien will die geplante Schließung seiner Kohlekraftwerke um etwa zwölf Jahre bis 2038 aufschieben – obwohl dies dem EU-Wiederaufbauplan des Landes zuwiderläuft. Das Parlament in Sofia beauftragte die Regierung, mit der EU-Kommission zu verhandeln, um die entsprechenden Verpflichtungen zurückzunehmen. Darin ist vorgesehen, dass die Kohlendioxidemissionen in der Energiewirtschaft bis Ende 2025 um 40 Prozent im Vergleich zu 2019 reduziert werden sollen, was einem Kohleausstieg voraussichtlich im Jahr 2026 gleichkommt.