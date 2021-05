Bundestagswahl Was ein Diffamierungswahlkampf anrichtet

Eine Kolumne von Christian Stöcker

Angela Merkel warnte kürzlich vor einem Deutschland, in dem es zugeht wie in den USA unter Donald Trump. Derweil arbeiten Teile der Union selbst an dieser Entwicklung. Das ist so fatal wie widersinnig.