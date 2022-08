Eigentlich hatten es Mönche im Mittelalter zumeist angenehmer als das Gros ihrer Zeitgenossen. Sie lebten in relativer Sicherheit in ihren Klöstern, führten Bibliotheken und forschten, sie bauten in ihren Gärten das eigene Essen an. Manche Klöster hatten sogar eine Wasserversorgung mit Waschbecken und Toiletten – hygienische Verhältnisse, von denen die Menschen im Mittelalter sonst nur träumen konnte. Die meisten von ihnen gruben Plumpsklos oder warfen ihre Fäkalien einfach auf die Straße.