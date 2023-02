Laut Robert Koch-Institut ist die Zahl der Neuerkrankungen in Deutschland in den vergangenen Jahren gesunken. 2021 waren es knapp 3900. Weltweit stieg die Zahl der Tuberkulosefälle zuletzt jedoch. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkrankten 2021 rund 10,6 Millionen Menschen an Tuberkulose – etwa 4,5 Prozent mehr als 2020. Etwa 1,6 Millionen Menschen starben demnach an der Lungenkrankheit.