Das Virus kommt insbesondere in Regionen Afrikas, Asiens und Südamerika vor. Durchgeführt wurde die Studie hingegen in den USA, wo Chikungunya nicht endemisch ist.

»Das heißt, man weiß nicht so viel über die Immunreaktion nach Impfung, wenn der Geimpfte zum Beispiel schonmal Chikungunya hatte, also längst Antikörper entwickelt hat«, sagte Peter Kremsner, Direktor des Instituts für Tropenmedizin, Reisemedizin und Humanparasitologie am Universitätsklinikum Tübingen gegenüber dem Science Media Center Germany. »Hilft die Impfung dann auch noch so gut wie versprochen? Das muss man prüfen. Letzten Endes ist es so streng genommen erst mal ›nur‹ eine Reiseimpfung«, sagte Kremsner weiter, der nicht an der Untersuchung beteiligt war.