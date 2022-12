Gleichzeitig haben sich bisher nur wenige Menschen in China mit dem Virus infiziert, der Immunschutz in der allgemeinen Bevölkerung ist gering. Was dann passieren kann, zeigte der Ausbruch in Hongkong Anfang des Jahres. Laut Schätzungen soll sich fast die Hälfte der Bevölkerung infiziert haben, 9000 Menschen starben, berichtet »The Atlantic« .

»Die Lage in China ist vergleichbar mit der in Europa im Frühjahr 2021, als ein Großteil der Bevölkerungen noch nicht geimpft war«, sagte Björn Meyer, Leiter der Arbeitsgruppe Virusevolution vom Universitätsklinikum Magdeburg, am Mittwoch der dpa. »Man testet vorsichtig aus, inwieweit man sich Lockerungen erlauben kann, und nimmt Maßnahmen langsam und möglichst kontrolliert zurück.«

Wird das Virus umbenannt?

Die große Frage sei jetzt, wie gut die Immunität in China wirklich ist. »Wir wissen kaum, wie es in kleineren Städten und Dörfern aussieht und ob es dort nicht unter dem Radar doch schon mehr Infektionen gegeben hat.« Sehr strenge Lockdowns seien schließlich geografisch begrenzt gewesen, außerhalb von Ausbrüchen scheine das Leben oft recht normal weitergelaufen zu sein. Auch die Verbreitung anderer Krankheitserreger sei nicht in ganz China komplett erstickt worden.

China könnte derweil versuchen, die Covid-Geschichte umzuschreiben. Gu Xiaohong von der chinesischen Vereinigung für Chinesische Medizin hat vorgeschlagen, den chinesischen Namen des Coronavirus zu ändern, der ihn als Erreger einer Lungenkrankheit ausweist. Stattdessen könne es schlicht als infektiöses Virus bezeichnet werden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters .