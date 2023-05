Mit einem 276 Tage dauernden Flug im All hat China ein geheimnisumwobenes, mehrfach verwendbares neues Raumschiff getestet. Der Raumgleiter sei am Montag erfolgreich zur Erde zurückgekehrt, berichtete die China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) in einer Mitteilung vom Dienstag. Der Hauptauftragnehmer des chinesischen Raumfahrtprogramms sprach von einem »vollen Erfolg« und einem »wichtigen Durchbruch« in der Erforschung wiederverwendbarer Raumfahrttechnologie.