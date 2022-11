Zur Raumstation »Tiangong« Chinesische Astronauten sind ins All gestartet

Mit dem »Göttlichen Schiff« sind drei chinesische Astronauten in Richtung der Raumstation »Tiangong« gestartet. Sechs Monate sollen sie im All bleiben – damit gibt es offiziell einen zweiten dauerhaft bewohnten Posten in Erdnähe.